بعد نجاح إبقى قابلني.. عمرو الشاذلي لـ دوت الخليج: التعاون مع فضل شاكر خطوة مهمة في مشواري

عبّر الملحن عمرو الشاذلي، عن سعادته بالتعاون مع الفنان فضل شاكر، في أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "ابقى قابلنى".
وقال عمرو الشاذلي، في تصريح لـ "دوت الخليج": "التعاون مع فضل شاكر خطوة مهمة جدًا في مشواري الفني، وسعيد من رد فعل الناس وإن الأغنية قدرت تتصدر تريند جوجل وتحقق أكتر من مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها".
وأضاف: "الفترة اللي جاية هيكون في أعمال مهمة، وسعيد بالنجاحات اللي حققتها الفترة اللي فاتت وكل النجوم اللي اتعاونت معاهم".
"إبقى قابلني" كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، ومكس عمرو الخضري وعمر الصباغ ، وماستر عمر صباغ ، وإشراف عام إياد النقيب، ومن إنتاج الفنان فضل شاكر.
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