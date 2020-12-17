بالبيجامة.. يارا المطربة تزين شجرة الكريسماس من منزلها

نشرت المطربة يارا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت يارا على الصورة قائلة: "شوفوا الزّرع اللي زرعتهم????من أوّل يوم حطّيت فيه شجرة الميلاد كيف صاروا ماشاءالله????????????من أحلى الإشياء بالحياة "الزّرع" مين بيحبّ يزرع متلي????‍♀️؟ زارعين عندكم شي بالبيت????؟؟؟ ".

وجاءت التعليقات على الفيديو قائلة:

-كتيير حمستينا نزرع

-حلويين اوووي

-كتييير اشتقنالك يارا

يذكر أن أعلنت الفنانة يارا على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" عن أسباب تأجيل حفلها الغنائي الذي كان من المقرر أن يكون أونلاين.

السبب الحقيقي هو سرعة الإنترنت وليس كما اعتقد البعض أنها أصيبت بفيروس كورونا وهذا ظهر من خلال تعليقاتهم ولكن سرعان ما ظهرت يارا وقررت أن تشارك جمهورها بشيء آخر، وهو طرح الأسئلة عليهم للتواصل معهم.

يارا قدمت أغنية جديدة بعنوان "خليك بالبيت" لمطالبة الجمهور بالبقاء في المنزل للحفاظ على سلامتهم، من كلمات وألحان طارق أبو جودة.