أخبار الفن| إصابة دانا حمدان بـ فيروس كورونا.. القصة الكاملة لـ مي حلمي ومحمد رشاد من إلغاء حفل الزفاف إلى الطلاق والخيانة

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

أعلنت النجمة دانا حمدان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، عن إصابتها بفيروس كورونا .

واصل كل من مي حلمي ومحمد رشاد إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى بعد إعلانهما الطلاق منذ أشهر. تحدثت المذيعة مي حلمي لأول مرة عن أسباب انفصالها عن زوجها الفنان محمد رشاد.

شنت النجمة العالمية صوفي تيرنر الهجوم على الاشخاص الذين لا يرتدون الكمامات في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية.

نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

واقفا على خشبة المسرح يشدو بكلمات أغانيه المميزة ومن أمامه جمهور كبير يؤازره ويتمايل مع كلماته، وفي لحظة واحدة انقلبت الصورة فوقف في وسط عشرات الإرهابين مطلقا لحيته يرتدي الأسود بالكامل وفي يديه يحمل علم الجماعات الإرهابية، هذه القصة رغم انها تبدو سينمائية إلا أنها كانت واقعا وحقيقة بطلها الفنان فضل شاكر الذي تحول بين ليلة وضحاها من مطرب شهير إلى إرهابي يقتل المدنيين، وكانت سببا في الحكن بـ سجن ملك الإحساس.

أصدرت محكمة عسكرية لبنانية، أمس الأربعاء، حكمين غيابيين بالسجن المشدد يبلغ مجموعهما 22 عاما بحق الفنان اللبناني فضل شاكر، وذلك لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية.