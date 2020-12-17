فن ومشاهير

بيتهوفن.. فى حفل الكريسماس ‏ على المسرح الكبير

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أحمد جودة - القاهرة - Advertisements


بمناسبة الكريسماس وأعياد الميلاد يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة كلا من السوبرانو إيمان ‏مصطفى، الميتزوسوبرانو جولى فيظى، التينور عمرو مدحت، الباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينيريا وذلك فى ‏الثامنة مساء السبت ١٩ ديسمبر على المسرح الكبير.. يتضمن البرنامج العمل الشهير للموسيقار الالمانى العالمى بيتهوفن بعنوان "القداس ‏الاحتفالى" للسوليست والكورال والاوركسترا والذى يعد من أضخم الأعمال التى ألفها بيتهوفن حيث استغرق فى تاليفه اربعة سنوات منذ ‏عام ١٨١٩ حتى عام ١٨٢٣ وقدم لاول مره فى السابع من ابريل من عام ١٨٢٤ فى سان بطرسبورج

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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