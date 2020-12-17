قصور الثقافة تطلق قوافل ثقافية وفنية تجوب بنى سويف

القاهرة - محمد ابراهيم - تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد بالتعاون مع فرع ثقافة بني سويف قافلة ثقافية بمركز ناصر ببني سويف فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري بحضور رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، يتضمن اليوم الأول ندوة حول ترسيخ الهوية المصرية، تحاضرها د. سهير السكري، د. ماريا فرج محاضرة، إضافة لورشة مسرحية وعروض اسكتش تطبيقي بمشاركة الرواد الموهوبين بعنوان "لا للتنمر"، مع د. صفاء علم الدين بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر، الفنان القدير عبد السلام الدهشان، وذلك بمركز شباب مدينة ناصر.

كما تعقد محاضرة بعنوان "التعامل مع الطفل في ظل التطورات الاجتماعية والتكنولوجية"، يلقيها د. أحمد صالح، وورشة عمل فازات بالمكرونة الجافة والاسبرية وعمل الصابون السائل بجمعية مسجد الرحمن، بجانب عرض عرائس قفازات، وورشة حكي بمؤسسة الأيتام بمدينة ناصر، تعقبه مسابقة في المعلومات العامة وتوزيع مجلات قطر الندى،بالإضافة إلى عرض بروجيكتور عن الإسعافات الاولية، وورشة اكتشاف مواهب "رسم - تمثيل - أداء حركي- غناء" بمدرسة طه الساعى بناصر، وفى المساء تقدم فرقة بني سويف للموسيقي العربية عرض فنى يضمن باقة من أغانى الزمن الجميل بمركز الشباب.

تعقد محاضرة بعنوان "لا للعنف ضد المرأة" فى اليوم الثاني تحاضرها د. مني عبد الله، ومحاضرة أخرى بعنوان "تطبيق إيجابية السلوك وأثره على الفرد" بمقر إدارة محو الأمية بناصر، وورشة لإعادة تدوير السيديهات التالفة بالفوم الجليتر لعمل أشكال، بينما تقام أمسية أدبية أقصوصة وشعر" بحضور الشعراء سيدة فاروق، زينب الشاذلي، جاسر جمال الدين ولفيف من شعراء بني سويف بمركز شباب ناصر، وفى مدرسة التربية الفكرية تقام ورشة لعمل ماسكات وورشة حكي لذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب فقرة اكتشاف مواهب رسم، غناء، تمثيل ، أداء حركي بمدرسة طة الساعي، ويختتم اليوم بعرض فني لفرقة بني سويف للفنون الشعبية يتضمن مجموعة من التبلوهات الفنية بمركز الشباب.

يتضمن اليوم الثالث ندوة بعنوان "الإرهاب ونبذ التطرف" يلقيها د. سيد عبد اللطيف رئيس المنطقة الأزهرية، الانبا بوخوم بمركز الشباب، بالإضافة إلى محاضرة عن "ترشيد المياه" يتحدث فيها م. محمود فاضل بقاعة مجلس ومدينة ناصر، كما يقام عرض عرائس، وورش حكي وسينما بمؤسسة الأيتام بناصر، وفى الختام يقام معرض للورش الفنية واليدوية، وورش المواهب، كما تقدم فرقة ابوصير للآلات الشعبية عرض فنى بمركز الشباب