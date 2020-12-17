فيديو مي حلمي تؤكد أن طلاقها من محمد رشاد بسبب الغدر والخيانة والأخير يرد

مي حلمي عادت من جديد للحديث عن أزمة طلاقها من الفنان محمد رشاد وذلك بعد أشهر من الطلاق، وحاولت الإعلامية المصرية أن توضح بعض النقاط في أزمتها مع طليقها الذي رد كذلك على حديثها.

مي حلمي: "تجربة الطلاق مريرة وتعرضت للخيانة والغدر"

مي حلمي نشرت على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة فيديوهات تحدثت فيها عن تجربتها مع الطلاق، وأزمتها مع زوجها السابق الفنان محمد رشاد، حيث أوضحت الإعلامية المصرية أن لديها رغبة في التحدث عن هذه التجربة خصوصا أن هناك نظرة سلبية من قبل البعض عنها، وأوضحت أنها لا تريد الحديث عن أي شخص أو توجه اللوم لأحد، بل حديثها يأتي في محاولة منها للتعبير عن ما بداخلها.

مي حلمي أكدت كذلك أنها تعرضت للغدر والخيانة من أقرب الناس لها، كما وصفت تجربة طلاقها بـ"المريرة" فقالت: "عندما تصبح حياتك الشخصية متاحة على وسائل التواصل الاجتماعي بدون ذنب منك فذلك شيء صعب، ولأول مرة احتاج إلى رأي المتابعين بعد 5 سنوات من بداية عملي كمذيعة، ففي الأعوام الأخيرة أصبحت حياتي متاحة للجميع، وأريد ان اتحدث تحديدا عن تجربة الطلاق التي اعتبرها بالنسبة لي تجربة مريرة ولا أريد أن أعود لها ولأول مرة أقول ذلك، وتحديدا عندما يكون كل شيء محسوب عليك وانك السبب فيه، فهي تجربة صعبة والخيانة والغدر من أقرب الناس لك أصعب، فالمرأة تفقد أشياء كثيرة بعد طلاقها، وعندى رغبة في الحديث عن تجربتي لإفادة أي امرأة وليس من أجل النيل من أحد فارجوكم ساعدوني وأشكر ريهام سعيد لأنها كانت دائما معي وتساندني في أزمتي".

مي حلمي :"الحياة بعد الطلاق صعبة ولست الطرف الشرير"

مي حلمي أكدت كذلك أن أزمة حفل زفافها الأول على الفنان محمد رشاد والذي لم يتم استكماله لم تكن دوت الخليج السبب فيه، وأنها لم تترك حفل الزفاف وترحل، وأنها اقامت حفل زفاف آخر بسبب احتياجها للسعادة فقالت: "لدي رغبة في الحديث عن تجربتي من الممكن أن أكون السبب في الطلاق أو الطرف الأخر، وارغب في الحديث عن المعاناة التي مررت بها خلال سنوات زواجي، وتحديدا بعدما أصبحت حياتي الشخصية متاحة للجميع رغما عني، واعتقد أن الحياة بعد الطلاق صعبة من نظرة المجتمع، وكذلك محاولة بناء نفسك بمفردك من جديد، واعتقد أنني في حاجة للحديث عن هذه التجربة من أجل راحتى، وذلك ما حدث عندما لم استكمل حفل زفافي الأول وقررت أن أقيم حفل زفافي الثاني".

وأضافت مي حلمي : "أحتاج من البعض أن يفهمني بشكل صحيح، وكلامي هو تعبير عن همومي والضغط الذي مررت به، لأن هناك من يعتقد انني الطرف الشرير، وأني من تخليت عن الطرف الثاني في وقت وظروف صعبة، ولم اتحدث كذلك عن أزمة حفل زفافي وهل هناك عروس تترك حفل زفافها وترحل".

محمد رشاد يرد على طليقته مي حلمي: "إن الله حليم ستار"

محمد رشاد رد على فيديوهات طليقته السابقة بفيديو نشره على خاصية "الأستوري" عبر حسابه على "انستجرام" أوضح فيه ان البعض طالبه بالرد على فيديوهات مي حلمي، لكن أكد أنه لا يرغب في الحديث عن أي شخص موضحا أن الجمهور قادر على التفريق والحكم: "انا صامت إلى الأن ولم أتحدث عن اي شخص لا بالإيجاب ولا بالسلب، لأن تربتي وأخلاقي والأصول تمنعني من الحديث عن اي شخص له دوري إيجابي أو سلبي في حياتي بنفس الأسلوب الذي يتحدث به عني، والناس قادرة على التميز، من الشخص الذي يقدم اداء فيه تمثيل ومن يتعامل بطبيعته، إن الله حليما ستار، لم أكن أنوي التحدث في أي تفاصيل لكن البعض ارسل لي فيديوهات ويطالبني بالرد، فأقول أن تربيتي تمنعنى من الرد، لكن أقول أنني لم ارد حتى أرى الشخص الذي يرغب في استفزازي إلى اين سوف يصل، وربنا يحميكم ويستركم في الدنيا والآخرة".