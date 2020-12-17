المذيع صالح الراشد يتعرض لهجوم عاصف ويرد بعد أن فاض به الكيل !

صالح الراشد رد بشكل حازم على الهجوم الذين يتعرض لها من قبل البعض مما جعله يوجه رسالة لمنتقدي نجاحه خلال الفترة الماضية، وكشف فيها كذلك موقفه من هذا الهجوم.

صالح الراشد: "نصيحة لا تستفزوني عندي ناس ياكلونكم إذا زودتوها"

صالح الراشد نشر عبر حسابه على "انستجرام" رسالة يرد فيه على هجوم البعض عليه والتركيز على تفاصيل حياته الخاصة وطلب الإعلامي العراقي في رسالته من مروجي هذه الأحاديث عنه بعدم استفزازه، كما أشار إلى مسيرته المهنية الطويلة وأنه شخص استطاع أن يساعد نفسه بنفسه وبمساندة من أسرته، وأنه قادر على مواجهة أي هجوم في حال زاد عن الحد فقال : " هالفترة أنا متضايق من وايد ناس، واسمع كلام مو قاعد يعجبني نصيحة لا تستفزوني أكثر لأن أنا صالح الراشد الشاب العصامي اللي بنا نفسه بنفسه وعنده أهل تعبوا عليه وناس ياكلونكم اذا زودتوها، انا محترم ومؤدب ومتربي ( اي نعم ) بس عندي حد معين، أنا غير مسئول عنه اذا تعديتوه، كل واحد يحترم نفسه ويهتم بأموره وحياته الخاصة كل قوي في اللي اقوى منه".

صالح الراشد: "استعد لمرحلة انتقالية تخص حياتي في 2021"

صالح الراشد أكد أن هناك حالة من "الحقد" حسب وصفه من قبل البعض يشعر بها، وأنه رغم هذا الحالة فهو سعيد بل ومستمر في تطوير قدراته، وعلى موعد لخطوات جديدة في حياته الشخصية والمعيشية مع بداية عام 2021، وأن خطواته القادمة محاولة منه للتخلص من الأجواء السلبية المحيطة به فكتب صالح الراشد : "أنا عندي وايد ناس زينين وصالحين ونظاف في حياتي وفي منهم جشعين وسيئين وكل مالهم للأسوأ الحقد على أشخاص ما سوولكم شيء، ولا اذوكم وانتم حاقدين عليهم لمجرد انهم ناجحين او تشوفونهم انتو أحسن منكم، هذه مشكلة لازم تحلونها و بتاخذون جزاءها في الدنيا قبل الآخره، ومع كل هذا انا مبتسم و سعيد في حياتي واحاول اطور من نفسي وان شاء لله خطوه جديده على السنة القادمة ومرحلة انتقالية في كل شيء يخص حياتي الشخصية والمعيشية وفيها مرحلة جديدة عشان الواحد يتخلص من هذا الجو المزعج وان شاء لله اكون قدها واقدر اتخذ هذا القرار".

صالح الراشد: "تعبت في الماضي وسوف استمر في تحقيق أهدافي"

صالح الراشد تحدث كذلك عن الاشخاص الذين يتناولون تفاصيل حياته مؤكدا أنه لا يريد أن يتدخل أحد في تفاصيل حياته، كما أنه سوف يستمر في اتخاذ كل ما يلزم من أجل الوصول لجميع أهدافه وطموحاته بدون أن يتسبب في أي أذى لأي شخص فقال صالح الراشد : " وعلى فكره محد مأذيني بس وايد قاعد اسمع كلام وحجي يسبب لي ازعاج انت وانتي ما تعرفون عن حياتي ولا شي ولا راح تعرفون، بس اللي اقدر اقوله اني وايد تعبت وقاعد اتعب عشان اوصل حق كل اهدافي وطموحاتي حسب منطقي ومبادئي اللي حطيتها حق نفسي من غير ما أؤذي أحد، لان عندي ضمير واخاف الله وهذه كارما كما تدين تدان وإن شاء لله اظل قوي ومبتسم دائما، ولله يبعد عني كل منافق وحقود وناقل كلام وكل سيء ادري وايد سولفت".

صالح الراشد الإعلامي العراقي قد واجه حملة هجوم خلال الشهور الماضية بسبب الشكل الذي يظهر به في تقديم برامجه لكنه واجه هذه الحملة ورد على منتقديه، وكان آخر برنامج قدمه الإعلام صالح الراشد هو برنامج "سندريلا" الذي عرض على قناة "atv" الكويتية، وقدم الراشد العديد من البرامج الحوارية خلال السنوات الماضية منها برنامج "الطائرة"، و"خلك صالح"، كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية الكويتية منها مسلسل "أنا عندي نص" الذي عرض في الموسم الرمضاني 2019 وهو من بطولة الفنانة الكبيرة سعاد عبدالله.