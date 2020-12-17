أول تعليق من الفنان الأردني موسى حجازين بعد انتشار شائعة وفاته

موسى حجازين الفنان الأردني الكبير انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات وفاته، مما اضطره إلى توجيه رسالة لمحبيه من أجل طمأنتهم والكشف عن حقيقة ما تم تداوله.

موسى حجازين يعلق بعد انتشار شائعة وفاته

موسى حجازين نشر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" رسالة وجهها إلى جمهوره ومتابعيه في الأردن والعالم العربي في أول تعليق له على شائعات وفاته التي تم تداولها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، موسى حجازين شكر كل من سعى للاطمئنان عليه بعد انتشار هذه الشائعة مؤكد أن جمهوره هو المتسبب الأول في نجاحه وشهرته وأنه لا يجد كلمات يعبر فيها عن شكره لهذا الجمهور الكبير قكتب الفنان الأردني: "الشكر لله الذي أعطاني نعمه في عيون الآخرين أخوتي وأخواتي يا من احطتموني بحنانكم الغامر يا من صنعتم نجاحاتي بعد الله عز وجل تعجز الكلمات أمام عظمة مواقفكم الصادقة عن شكركم جميعا".

موسى حجازين يطمئن الجمهور على حالته الصحية

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موسى حجازين شكر كل من تواصل مع أسرته من محبيه ووسائل الإعلام المختلفة في الأردن والعالم العربي، مؤكدأ أنه بخير وأن ما تم تداوله من شائعات غير صحيح، فكتب موسى حجازين :"شكر الكل من تواصل مع اسرتي وعشيرتي من الجهات الرسمية والاعلامية ومن داخل وخارج الوطن، حفظكم الله من كل مكروه وحفظ الوطن انا بخير و الحمد لله"، وكانت شائعات وفاة الفنان موسى حجازين قد تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي، مما تسبب في حالة حزن وقلق لدى قطاع كبير من جمهور الذي تفاعل مع رسالته الأخيرة والذي شكرهم من خلالها.

أهم أعمال الفنان الأردني موسى حجازين

موسى حجازين قدم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأعمال الكوميدية التي تسببت في شهرته الواسعة بين الجمهور الأردني والعربي، حيث قدم الفنان أعمال جسد من خلالها شخصية "سمعة" التي تعتبر من الشخصيات التي نالت محبة كبيرة من الجمهور، وقدمها الفنان منذ بداية ظهوره في الثمانينات وحتى عام 2001 في مسلسل "لا تجيبو سيره"، الذي قدم فيه كذلك شخصيته الشهيرة، كما استطاع الفنان الاردني الكبير أن يقدم عمل مسرحي في عام 2011 بعنوان "فهمتكم" قدم فيها شخصية "أبو صقر"، كما شارك في كل من مسلسل "حارة أبو عواد" و"العلم نور" ومسرحية "شي غاد" و مسرحية" سمعة في أمريكا"، يذكر أن الفنان موسى حجازين قد بدا رحلته مع عالم الفنان منذ مرحلة الطفولة، وقد درس الموسيقى في العاصمة المصرية القاهرة، وطرح العديد من الأغاني بصوته.