شبيهة ميرنا المهندس لـ دوت الخليج: لا يوجد سيناريست مثل وحيد حامد

قالت مصممة الأزياء ندى أكرم، المعروفة بـ شبيهة الفنانة ميرنا المهندس خلال ندوتها بموقع دوت الخليج، إنها درست سيناريو وتمثيل قبل أن تدخل إلى الوسط الفني، ولفتت إلى أنها لا تحب أن تتواجد في أي مجال دون دراسة، وأكدت أنها تحب سيناريوهات السيناريست تامر حبيب، وأكدت أنه لا يوجد في الوسط مثل السيناريست الكبير وحيد حامد.



وكانت قد قالت إنها تحلم بالعمل مع الفنان كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد في عمل فني، وأضافت في تصريحات لـ دوت الخليج" أنها وقعت على عقد فيلم جديد قبل شهرتها عن طريق التريند والفيلم برفقة جميلة عوض وأحمد حاتم.



وتقول إنها تمتلك براند خاص بها منذ ١٠ سنوات لعرض أفكارها فى الملابس بجانب أنها فنانة وسيناريست كتبت العديد من الورش ولكنها أعمال بسيطة، بالإضافة إلى أنها مثلت فيلما قصيرا بعنوان" توكتوك" وأن كل ما تعمل به قامت بدراسته عن طريق الورش والكورسات.



وعن الشبه الكبير بينها وبين الراحلة ميرنا المهندس تقول إنها تفاجأت بالتريند بعد عودتها من المهرجان وهى ترى أن ميرنا أجمل منها بكثير ولكن ما يجعلها سعيدة أن الناس تذكرت ميرنا وترحموا عليها وتقوم هى بالترحم عليها فى كل مرة تقرأ فيها تعليقات رواد السوشيال ميديا.



وأوضحت أن التريند لم يضايقها ولكن أسعدها لتذكر الناس لميرنا ولكن الذي يضايقها ظن الناس أنها تشهر نفسها عن طريق التريند وأنها السبب به وتؤكد أن لها الاستايل الخاص بها فشعرها كيرلى وهذا طبيعته منذ ولادتها ولا تتشبه بأحد وصورها موجودة على إنستجرام بهذا الشكل فهى تظهر فى كل المهرجانات السينمائية بهذا الشكل وتعجبت أن يشبهها الناس بميرنا فى هذا المهرجان.



وأشارت إلى أنها تتعرض لكثير من التنمر بسبب مظهر شعرها الكيرلي التي تتابع أنها خلقة ربنا وليس لها دخل بها ولا تتعمد عمل شعرها كيرلى لأنه بهذه الطبيعة منذ ولادتها فأوضحت أنها كانت تتضايق بسبب التنمر وأرادت فرد شعرها ولكنها بعد تفكير أدركت أن هذا الشكل الذى خلقها به الله فلما تقوم بتغييره؟!.



وعن دعم التصاميم الشبابية توضح أن الكثير من الفنانات اتجهوا لدعم التصاميم الشبابية من شنط وأحذية وإكسسوارات وملابس وتفضل ندى دعم التصاميم الأخرى وترى أن الملابس حرية شخصية طالما لا تؤذى الآخرين.



وتكشف عن أصدقائها بالوسط الفنى حيث أقربهم لها هم أحمد السعدنى وكريم فهمى وهشام ماجد وشيكو وأسماء جلال وإيمان العاصى وتؤكد أنها ارتدت فساتين من مصممين أزياء مشهورين مثل رفيق زكى وسامو هجرس ويوجد مصممين آخرين رفضوا أن تلبس من تصاميمهم لأنها مصممة أزياء مثلهم.