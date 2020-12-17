أحمد الفيشاوي يتعاقد على عمل سينمائي جديد .. شاهد

أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن تعاقده لعمل سينمائي جديد.

ونشر أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور له أثناء تعاقده مع الشركة المنتجة وعلق عليها قائلا: "في حب السينما فيلم جديد إن شاء الله إخراج محمد بكير وإنتاج أيمن يوسف بطوله محمود حميده واحمد الفيشاوي وعائشة بن أحمد ومحمد الشرنوبي ومي الغيطي وأسماء جلال وميان السيد".

يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي شارك مؤخرا في بطولة فيلم "ولاد رزق 2" بجانب النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم.

يذكر أن فيلم ولاد رزق حقق أعلى الإيرادات فى السينما للمخرج طارق العريان وتأليف صلاح الجهينى وظهر فى الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم يسرا وأصالة وسيد رجب وآسر ياسين.