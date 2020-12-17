شفاء زوج شيماء سيف من كورونا

أعلنت الفنانة شيماء سيف شفاء زوجها من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت شيماء سيف صورة لكاركاتير لها مع زوجها وعلقت قائلة: "الست الحنونه هى اللي تحمي جوزها من الكورونا حمد الله على سلامتك يا غالى شكراااااااا على الصورة التحفة انت فنان بجد".

وكانت شيماء اعلنت إصابة زوجها بفيروس كورونا عبر حسابها بإنستجرام قائلة: "سلامتك يا حبيبي ألف مليون سلامة عليك.. إن شاء الله هتخف وتبقى زي الفل.. قدر الله وما شاء فعل.. دعواتكم".

وكانت شيماء سيف، قد نفت إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على الشائعة عبر الاستوري الخاص بها علي انستجرام، إذ كتبت: «بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيحة.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد».

واحتفلت، الفنانة شيماء سيف، بعيد ميلادها الـ32، ولدت في عام 1988، وإسمها الحقيقي شيماء فتحي محمد، وبدأت مشوارها الفني عام 2013.