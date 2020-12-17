بدء عرض فيرس بدول الخليج.. فيديو

قررت الجهة المنتجة لفيلم "فيرس" طرحه بالعديد من الدول العربية ومنها "السعودية والإمارات والعراق"، اليوم، بعد أن تم طرحه في دور العرض المصرية وحقق 100 ألف جنيه في أسبوع عرض فقط.



كان صناع الفيلم قد سبق وطرحوا الإعلان الترويجي والأغنية الدعائية للفيلم على موقع يوتيوب، والأغنية كلمات محمد بيجو وتوزيع كرسبو ، وغناء مامو وكرسبو، تمهيدًا لبدء عرض الفيلم يوم 25 نوفمبر الجاري، وتخطى الإعلان 2 مليون مشاهدة عبر صفحة الفيلم بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عقب طرحه ب 48 ساعة.



«فيرس» أول فيلم مصري يصور بأحدث كاميرا في العالم 8k، إلى جانب استخدام أحدث إمكانيات التصوير والجرافيك، والاستعانة بفريق أجنبي مصري لتنفيذ الخدع والجرافيك، وتدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي، من خلال شخصية «حمزة»، ذلك الممثل شاب الذي يدرس في السنة الأخيرة بالجامعة، والذي تدخل حياته شخصيه مريبة ويحدث موقف معين فيجد نفسه مطاردا هو وأصدقاؤه بسبب لعنة ما.



الفيلم إخراج أسامة عمر وإنتاج شركة رايز وشركة فريمز وبطولة شريف السلاموني ، مارتينا عادل، تامر القاضي، وفاء صادق، مها أبو عوف، ريم البارودي، نهير أمين، ياسمين رحمي، محمود جمعة، عبد الحميد منصور، جومانة فؤاد، سلمي المعز، بيجاد المغربي، عصام شاهين، عبير سعيد.