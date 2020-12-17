طرح البحر سابقا.. إطلاق اسم محمود ياسين على أحد شوارع بورسعيد

وجهت الفنانة رانيا محمود ياسين رسالة شكر إلى محافظ بورسعيد بعد إطلاق اسم والدها محمود ياسين على شارع طرح البحر سابقا.



ونشرت صورة للافتة المدون عليها اسم محمود ياسين وكتب: "شكرا جزيلا لسياده المحافظ لواء عادل غضبان وشكرا لأهالي بورسعيد الكرام لتكريم لابنهم البار العاشق لمدينته بورسعيد النجم محمود ياسين الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى مع الأبرار والصديقين والشهداء".



وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، شاركت متابعيها صورة لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين، من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت رانيا محمود ياسين علي الصورة، قائلة: "قمر حياتي الذي لا ينطفئ أبدًا الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته في الفردوس الأعلى يا أبي مع صديقين والشهداء والابرار يا رب"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



وتوفي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدّم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما أو التليفزيون والمسرح.



وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.



محمود ياسين تزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.



فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلمًا حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامةً.



وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين أكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.