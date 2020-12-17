زيزو المايسترو: "سعيد بتفاعل نجوم الفن مع أندال أندال ولم أجد صعوبة في غناء أحمد موزة"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر موزع موسيقى المهرجانات الشعبية زيزو المايسترو، عن سعادته البالغة لنجاح مهرجانه الأخير الذي يحمل عنوان "أندال أندال"، غناء المؤدي أحمد موزة.

وأكد "المايسترو"، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، إلى أنه لم يتوقع نجاح "أندال أندال"، بهذا الشكل، فضلًا عن تفاعل عدد كبير من نجوم الفن مع المهرجان، وعلى رأسهم نجم مسرح مصر علي ربيع.

وتابع الموزع، أن طريقة الغناء الذي قدم بيها أحمد موزه المهرجان، جديدة ومختلفه، ولم يكن هناك صعوبة واجهته أثناء العمل والتسجيل.

يذكر أن الموزع زيزو المايسترو، دخل عالم المهرجانات الشعبية منذ أكثر من 10 سنوات، وله العديد من الاعمال الناجحه مع نجوم فن المهرجان.