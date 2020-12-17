تكريم أسامة الشيخ في احتفالية 50 سنة فن لـ محمد صبحي

يكرم الفنان محمد صبحي المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، في احتفالية "50 سنة فن" اليوبيل الذهبي لمسيرته التي يكرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر غدا الجمعة 18 ديسمبر بمدينة سنبل.



اليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي ليست مجرد تكريمات ولكنها احتفالية استعراضية غنائية كتبها محمد بغدادي، أما الأشعار فصاغها الشاعر عبدالله حسن والديكور صممه المهندس محمد الغرباوي والألحان لشريف حمدان والموسيقي التصويرية للاحتفالية صنعها هشام خرما وتصميم الجائزة للدكتور عبدالمجيد إسماعيل وتصميم لوجو الاحتفالية لأحمد إسماعيل والإخراج والرؤية الفنية للنجم محمد صبحي.



الاحتفالية ترصد الحالة الفنية التي مر بها الفنان محمد صبحي خلال نصف قرن وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق وأساتذة ومعلمين وتلامذة للأستاذ محمد صبحى، وينظم الاحتفالية ويشترك فيها نجوم فرقة " استديو الممثل" عبد الرحيم حسن وسماح السعيد وحازم القاضي ندي ماهر وميرنا زكري ومنة طارق ومحمد يوسف ومحمد سعيد وليلي فوزي وانجيلكا.