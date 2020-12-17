عثمان عبود يحضر لأغنية لا تفكر مع ماجد المهندس

أكد الموزع الموسيقي والملحن عثمان عبود أنه بصدد التجهيز لأغنيته الجديدة "لا تفكر" مع المطرب ماجد المهندس، وستكون من نوعية الدراما غير التقليدية وموزعة على الآلة بشكل موسيقي صحيح وستكون هذه الأغنية مفاجأة لكل عشاقه من الوطن العربي.

وأضاف أن الأغنية سيتم طرحها خلال شهر يناير المقبل، على طريقة الفيديو كليب، حيث يتم تصويرها حاليا في بعض المناطق العربية منها دبي ومناطق أخري حيث تشكل الأغنية نوعا جديدا من الموسيقى التي تميزها الآلة واللحن.

يشار إلى أن عثمان حقق شهرة واسعة في أرجاء الوطن العربي بأغانيه المشهورة التي حققت ملايين المشاهدات ويتابعه الملايين من عشاقه في الوطن العربي.