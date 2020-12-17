بالصور.. درة تدعم مرضى القلب وترتدي زي العمليات

كانت الدكتورة أنيسة حسونة، مدير المستشفى في استقبال درة، التي حرصت على مقابلة طاقم الأطباء والتمريض، والإشادة بدورهم في رعاية المرضى وعلاجهم، كما أعربت عن سعادتها لوجود اهتمام كبير بالمرضى، خاصة وأنهم من الأطفال.



قضت درة يومًا كاملًا تجولت فيه في كل أقسام علاج الاطفال المصابين، ولم تكتف بهذا بل ارتدت زي العمليات وتم تعقيمها لتشهد إجراء جراحة لطفل من المرضى.



درة احتفلت بزفافها على رجل الأعمال المصري هاني سعد في 2 نوفمبر، بحضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وشاركت مؤخرًا في بطولة حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا" الذي عُرض على قناة دي إم سي.



"أول السطر" كتبها محمد الدباح وريم القماش، وقام بإخراج الحلقات العشرة المخرج محمود كامل، وشارك في بطولة الحكاية إلى جانب درة: عمر الشناوي والطفلة ريم عبدالقادر.



"إلا أنا" مسلسل تكون من عدة حكايات، لكل حكاية فريق عمل مختلف من المؤلفين والمخرجين والممثلين، وقُدمت كل منها في 10 حلقات، من بينها "أمل حياتي" التي شارك في بطولتها حنان مطاوع وبيومي فؤاد، "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض وأحمد خالد صالح وخالد أنور وسلمى أبو ضيف، "أمر شخصي" بطولة شيري عادل، إيهاب فهمي، نهال عنبر ومحمد عادل، "بنات موسى" بطولة وفاء عامر.