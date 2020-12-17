ظهور جديد لـ دينا الشربيني يكشف حقيقة حملها من عمرو دياب

كما ظهر بصحبة دينا الشربيني، المخرج خالد مرعي، وعلى الرغم من أن الصورة لم تظهر فيها «الشربيني» بكامل جسدها ولم يستدل إن كان بطنها ممتلئا أم لا، إلا أن ظهورها هذا والإعلان عن المسلسل ينفي تماما شائعات حملها من الهضبة عمرو دياب، التي انتشرت مؤخرا.
يأتي ذلك تزامنًا مع طرح الصفحة الرسمية لـ عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ" والتي تعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الاسم وسوف يطرح خلال الفترة القادمة عبر خدمة إحدى شركات المحمول.
الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس.
وكانت حالة كبيرة من الجدل قد أثيرت في الفترة الحالية، بسبب علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما بسبب الحمل، وانتشرت أخبار حول حمل «الشربيني» فعلًا، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة.
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