صفية العمري تهنئ إلهام شاهين بحصولها على جائزة أفضل ممثلة في القاهرة السينمائي

وجهت النجمة الكبيرة صفية العمرى التحية للنجمة إلهام شاهين بحصولها على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فيلم "حظر تجول".

جاء ذلك عقب عرض فيلم صفية العمري "كان لك معايا" فى مركز الإبداع بحضور عدد من أبطال الفيلم ومجموعة محدودة من الصحفيين والنقاد.

وتدور أحداث فيلم كان لك معايا فى إطار اجتماعى رومانسى، وهو من بطولة الفنانة صفية العمرى والفنان محمود قابيل، إضافة إلى كل من الشباب منة جلال وأسامة أسعد.

الفيلم يحوي عددا من ضيوف الشرف إبرزهم الفنانة التونسية عائشة بن أحمد ومن إنتاج المركز القومى ومن تأليف روجينا بسالى و يوسف وجيه ، ومن إخراج روجينا بسالي.

وانضم الموسيقار راجح داوود لوضع موسيقى الفيلم، والذي يعد واحدًا من أهم الموسيقيين فى مصر ، وقد حملت عددا من الأعمال السينمائية المهمة توقيعه، مثل البحث عن سيد مرزوق ، الكيت كات ، ارض الخوف ، رسائل البحر ، مواطن ومخبر وحرامى ، الراعى والنساء ، وغيرها من الأعمال.

كما حصل الموسيقار الكبير راجح داوود على العديد من الجوائز والأوسمة أهمها وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني و جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.