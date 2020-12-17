بالصور.. تفاصيل العرض الخاص لفيلم "كان لك معايا"

شهد مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، مساء الخميس، العرض الخاص لفيلم "كان لك معايا" للمخرجة روجينا بسالي.

انطلق العرض بحضور بطلة الفيلم الفنانة صفية العمري، وكذلك الفنانة هالة صدقي والفنانة إلهام شاهين والدكتور أشرف زكي والإعلامية بوسي شلبي والفنان أحمد وفيق والكاتب الصحفي مفيد فوزي.

وحضر العديد من أبطال الفيلم من بينهم أسامة أسعد ومنة جلال وأشرف مهدي، فيما وجه بطل الفيلم محمود قابيل كلمة بالفيديو، وجه خلالها التحية للجمهور نظرا لعدم تمكنه من الحضور.

وشهدت أحداث الفيلم تحية للفنانة سعاد حسني وأفلامها، إذ ظهرت البطلة ليلى (صفية العمري) في شخصية مصممة فساتين السندريلا في الأفلام، والتي تتحدث طوال الوقت عن حبها لها.

الفيلم سيناريو وحوار روجينا بسالي ويوسف وجيه، ومن إنتاج المركز القومي للسينما ومدته 36 دقيقة، ويدور حول قصة حب واجهت العديد من الصعوبات عبر ما يزيد عن 40 سنة بين البطلين "ليلى وشريف" من نهاية الستينيات وحتى مطلع القرن الحالي.