حصاد 2020: أبناء النجوم يسرقون الأضواء على السجادة الحمراء أثناء المهرجانات الفنية

ظاهرة فنيّة ملفتة برزت خلال العام 2020 بعدما حرص العديد من نجوم الفن والمشاهير على اصطحاب أبنائهم معهم على السجادة الحمراء في أبرز المهرجانات الفنية التي أقيمت هذا العام رغم أزمة انتشار كورونا، وكان مفاجئا اصطحاب النجمين منى زكي وأحمد حلمي لإبنتهما الشابة "لي لي"، وايضا استطاع الفنان آسر ياسين استئثار أضواء الكاميرات بحضوره برفقة زوجته مع ابنهما، الى جانب العديد من المشاهير الذي واكبوا هذه الظاهرة برفقة أبنائهم.

وفي حصاد 2020 نرصد لكم أبرز النجوم الذين خطفوا الأنظار بظاهرة اصطحابهم لأبنائهم على السجادة الحمراء في المهرجانات الفنيّة التي اقيمت هذا العام:

احمد حلمي ومنى زكي برفقة ابنتهما "لي لي"

خطفت لي لي ابنة منى زكي وأحمد حلمي الأنظار بتواجدها لأول مرة على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020 برفقة والديها حيث فاجأ الثنائي المصري الجمهور بالظهور على السجادة الحمراء برفقة ابنتهما الكبرى لي لي، والتي تألقت في إطلالتها بفستان أنيق أزرق.

ولاقى ظهورها تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور والحضور لكونه الظهور الأول لها في مناسبة فنية عامة، وكذلك الظهور الأول لها في المهرجانات من خلال السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي.

آسر ياسين وزوجته بصحبة ابنيهما

النجم آسر ياسين سرق الأضواء هذا العام بصحبة زوجته وابنيه على السجادة الحمراء خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي وفي فعاليته ايضا، وهي المرة الأولى التي يصحب فيها نجليه بظهور على الأضواء، ولاقت خطوته ضجة محببة في الوسط الفني وترحيباً من قبل الجمهور.

ايمان العاصي مع ابنتها على السجادة الحمراء

الفنانة إيمان العاصي واكبت ايضا ظاهرة اصطحاب النجوم لأبنائهم فحضرت في فعاليات اليوم الرابع من مهرجان القاهرة السينمائي برفقة ابنتها ريتاج على السجادة الحمراء قبل عرض فيلمها "عمار"، واضفى تواجد ابنتها معها اجواء ايجابية على الحضور ولاقت خطوتها تفاعلاً بين الجمهور حيث يعد الظهور الأول لإبنتها معها في المهرجانات الفنية.

رانيا يوسف برفقة ابنتها على السجادة الحمراء

الفنانة رانيا يوسف فاجأت الجميع هذا العام في ختام مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الرابعة، بإحضار ابنتها التي ارتدت فستان والدتها الذي ظهرت به في مهرجان القاهرة والذي لقبه الجمهور حينها "بفستان البطانة" وأثار وقتها الجدل الكبير لجرأته الكبيرة.

واستعرضت ابنة رانيا يوسف اطلالتها بالفستان الجريء امام عدسات الكاميرات الى جانب والدتها التي حضرت ايضا بفستان بقصّة جريئة.

جمعنا لكم من خلال الألبوم المرفق ظاهرة حضور النجوم مع ابنائهم في المهرجانات الفنية لهذا العام.