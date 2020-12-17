صور شكران مرتجى تدافع بقوة عن سامية الجزائري ضد الساخرين من ملامحها

سامية الجزائري النجمة السورية لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل عدد من الجمهور المتابع لها، بعدما نشر لها زملائها صورًا حديثة لها من كواليس مسلسل "الكندوش" الذي يعد أحدث الأعمال التي تشارك فيها النجمة القديرة بعد غياب دام لسنوات.

ملامح سامية الجزائري تثير الجدل بين جمهورها

وبالرغم من ترحيب عدد كبير من الجمهور بها إلا أن البعض توقف أمام ملامح سامية الجزائري التي تغيرت كثيرًا عن السابق، حيث بدا وجهها ممتلئا بالتجاعيد بشكل بارز مقارنة بصورها قبل أعوام، حيث إن بعض التعليقات اعتبرها البعض مسيئة للفنانة القديرة وهو ما جعل الفنانة شكران مرتجى تعلق على الأمر.

شكران مرتجى تدافع عن سامية الجزائري ضد منتقديها

شكران مرتجى التي تشارك في مسلسل "الكندوش" أيضًا والتي انتشرت صورها مع الفنانة سامية الجزائري مؤخرًا، حرصت على الدفاع عن الفنانة القديرة من خلال تدوينة لم تذكر فيها اسمها، نشرتها عبر انستجرام، وكتبت فيها: "بعض الأفواه تحتاج إلى كاتم صوت وبعض العقول تحتاج لإيقاف وإعادة تشغيل.. للمتنمرين أتوجه".

وأضافت: "قبل أن تكتب انظر لوجه أمك وأنت تتنمر على سيدة تجاريها في العمر وانظر إلى قباحة قلبك وانظر ماذا صنعت أنت في حياتك وانظر فقط لخطوط وجهها لتقرأ التاريخ هذا إذا كنت تجيد القراءة يا جاهل".

رد فعل سامية الجزائري على التعليقات المسيئة ضدها

وحرص عدد من متابعي شكران مرتجى على تأييد رأيها ضد المتنمرين من أي شخص، كما دافعوا عن الفنانة سامية الجزائري وأشادوا بكونها لم تنجرف نحو عمليات التجميل، وقرارها بالظهور بملامحها الطبيعية حتى وإن ظهر عليها ملامح التقدم في العمر، كما قررت الفنانة السورية القديرة إعادة نشر الآراء المدافعة عنها عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام.

الجدير بالذكر أن مسلسل "الكندوش" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من ألمع نجوم الدراما السورية وأبرزهم أيمن زيدان وأيمن رضا وسلاف فواخرجي وشكران مرتجي وحسام تحسين بيك وزهير عبد الكريم وأحمد الأحمد وأحمد رافع، وهو مأخوذ من واقع البيئة الشامية، ويروي قصة حي دمشقي عبر 60 حلقة، ويتضمن مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشامية، التي كانت رائجة في الزمن الماضي.