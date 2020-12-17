3 أفلام حجزت مكانها في صالات السينما خلال موسم رأس السنة

كشف صناع 3 أفلام مصرية عن الفيديوهات والصور الدعائية لها وكذلك مواعيد عرضها في قاعات السينما خلال الأيام القادمة بمناسبة احتفالات رأس السنة، حيث من المقرر أن يعرض كل من فيلم "حظر تجول" لإلهام شاهين، و"صابر وراضي" لأحمد آدم"، و"ريما" لمايا نصري.

طرح الفيديو الدعائي لفيلم "صابر وراضي" لأحمد آدم

أحمد السبكي منتج فيلم "صابر وراضي" للفنان احمد آدم نشر عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" الفيديو الدعائي للفيلم والذي يظهر فيه الفنان أحمد آدم بشخصية "صابر" الذي يكلف بمهمة مع أحد رجال الأعمال ويمر بالعديد من المفارقات الكوميدية، ومن المقرر أن يعرض الفيلم يوم 31 ديسمبر الجاري في جميع دور العرض في مصر، فكتب أحمد السبكي تعليقا على الفيديو: "إعلان فيلم ( صابر وراضي) ٣١ /١٢ بجميع دور العرض"، ويشارك في بطولة الفيلم كل من الفنان محسن محيي الدين، ورزان مغربي، ويسرا المسعودي، ومحمد مهران، وسلوى عثمان، والعمل من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج أكرم فريد.

موعد عرض فيلم "ريما" في مصر ودول الخليج

مايا نصري نشرت كذلك عبر حسابها على "انستجرام"الصورة الدعائية لفيلم "ريما" والذي من المقرر عرضه كذلك خلال هذا الشهر في أكثر من دولة عربية، ويتناول الفيلم قصة فتاة تمتلك حاسة خارقة تجعلها قادرة على توقع الأحداث قبل وقوعها، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في مصر يوم 23 ديسمبر، وفي الإمارات والسعودية في يوم 24 من الشهر الجاري، وعلقت مايا نصري على الصورة الدعائية للفيلم فكتبت : "انتظروني في الفيلم المصري "ريما" بجميع دور العرض بمصر يوم 23/12/2020، والامارات وعمان والسعودية والبحرين والعراق والاردن والكويت يوم 24/12/2020"، ويشارك في بطولة الفيلم كل من محمد ثروت، وريم عبدالقادر، وإيهاب فهمي، وفراس سعيد، وأحمد إمام، والعمل من تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

23 ديسمبر موعد طرح فيلم "حظر تجول" لإلهام شاهين

"حظر تجول" أحدث أفلام الفنانة المصرية إلهام شاهين والذي شارك في فعاليات الدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ونجحت الفنانة إلهام شاهين في أن تحصل على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فيه. فيلم "حظر تجول" يناقش العديد من القضايا المهمة والمسكوت عنها، وقد تأجل عرض الفيلم أمس الأربعاء 16 ديسمبر وتردد أن موعد عرضه الجديد هو يوم 23 ديسمبر في مصر وجميع الدول العربية ويشارك في بطولة الفيلم الفنانة أمينة خليل، ومحمود الليثي، وعارفة عبدالرسول، وكامل الباشا، وأحمد مجدي، والعمل من تأليف وإخراج امير رمسيس.