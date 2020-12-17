فيديو تامر حسني يشعل افتتاح مهرجان دبي للتسوق والجسمي يشكر الملتزمين بالإجراءات الاحترازية

مهرجان دبي للتسوق لعام 2020 افتتح فعالياته مساء اليوم، الخميس، بحفل للفنان تامر حسني الذي قدم مجموعة من أبرز أغانيه في الافتتاح الذي قدمته الإعلامية السعودية لجين عمران، إضافة إلى فقرة غنائية مميزة للفنان الإماراتي حسين الجسمي.

تامر حسني يشعل حماس الجمهور في افتتاح مهرجان دبي للتسوق

الفنان تامر حسني فاجئ الجمهور بحفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق، بغناء أغنية "مابطلناش إحساس" من ألبومه الجديد خليك فولاذي، كذلك قام بغناء أغنيته الشهيرة "كل مرة" ولكن بطريقة مختلفة عن الشكل الذي قدمه به من قبل، في الفيلم الشهير "نور عيني".

وكان الفنان المصري قد أشعل الحفل الذي أقيم في برج بارك في دبي، وافتتح الحفل بأغنية "حلو المكان" وتفاعل الجمهور مع تامر حسني، كما تداول الجمهور عدة مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حسين الجسمي يشكر الحضور على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أما الفنان الإماراتي حسين الجسمي، قد أحيا الفقرة الثانية من حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق، وعبر عن سعادته بتطبيق الحضور للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبدأ الحفل بأغنية "يا خفيف الروح" التي تفاعل معها قطاع كبير من الجمهور.

تفاصيل مهرجان دبي للتسوق

الجدير بالذكر أن مهرجان دبي للتسوق يقام ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 17 ديسمبر وحتى 30 يناير عام 2021 ليقدم لسكان دبي وزوارها العديد من التجارب المميزة على مدار 45 يوما بما فيها الأسواق والفعاليات الترفيهية والحفلات الغنائية والتخفيضات التي تقدمها مراكز التسوق والمحلات.

ويحيي حفلات المهرجان عدد كبير من نجوم الوطن العربي مثل محمد حماقي ومحمود العسيلي اللذان سيقدمان حفلًا غنائيًا على مسرح كوكا كولا أرينا، ضمن فعاليات المهرجان، بينما سيحيي الفنان وائل كفوري أولى حفلاته الجماهيرية بعد أزمة فيروس كورونا، ليلة رأس السنة في 31 من الشهر الجاري، خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دبي فيستيفال سيتي، وفي اليوم نفسه سيحيي ناصيف زيتون حفلًا بمركز دبي التجاري العالمي.

الممثل البريطاني الكوميدي جاك وايتهول، سيشارك أيضًا في المهرجان، حيث نشر حساب المهرجان خبر مشاركته وعلق: "لأول مرة في دبي - جاك وايتهول! سيحضر الممثل الكوميدي البريطاني جولته الدولية "ستود أب" إلى دبي في 14 يناير كجزء من مهرجان دبي للتسوق. ستتوفر التذاكر قريباً".