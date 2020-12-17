سعد لمجرد يغني في الشارع احتفالا بعيد ميلاد والدته ويكشف عن صوره في الطفولة

سعد لمجرد احتفل بعيد ميلاد والدته الفنانة المغربية نزهة الركراكي بشكل مميز وذلك بعدما قام بالغناء لها في الشارع احتفالا بها، كما وجه لها رسالة بهذه المناسبة.

سعد لمجرد يحتفل بعيد ميلاد والدته بشكل استثنائي

سعد لمجرد نشر عبر حسابه على "انستجرام" فيديو وجه من خلاله رسالة لوالدته الفنانة الكبيرة نزهة الركراكي بمناسبة عيد ميلادها، الفنان المغربي أثناء سيره في الشارع قام بالغناء في الفيديو احتفالا بوالدته حيث قدم لها أغنية "دابا تزيان" وهي من كلمات وألحان و توزيع جلال الحمداوي، سعد لمجرد علق كذلك على الفيديو الذي نشره وتمنى لوالدته دوام الصحة والعافية، كما عبر لها عن حبه وأمتنانه لها فكتب: "كل عام و ميمتي حبيبتي بخير، عيد ميلاد سعيد يا أغلى ما عندي ، الله يطول فعمرك و يخليك ليا و يعطيك ربي الصحة و العافية و طمأنينة القلب و الروح يا ميمتي و يمتعنا برضاك، اي لوف يو يا ست الكل".

سعد لمجرد في صورة مع والدته في مرحلة الطفولة

سعد لمجرد احتفل في الفيديو بصورة من طفولته تجمعه مع والدته وقد نال الفيديو الذي نشره إعجاب قطاع كبير من متابعيه الذين تفاعلوا معه والذي بلغت عدد مشاهداته بعد ساعات من نشره إلى ما يقارب من 400 ألف مشاهدة، كما حرص العديد من النجوم على تقديم التهنئة للفنان سعد لمجرد بهذه المناسبة منهم روان بن حسين، وتعتبر نزهة الركراكي وزوجها الفنان البشير عبدو من ابرز الداعمين لابنهما سعد لمجرد والذي تفاعل مع جمهوره خلال الفترة الأخيرة وطلب منهم كتابة تعليقات على صورة نشرها عبر حسابه على "انستجرام" وأكد أنه سوف يختار أفضل تعليق على الصورة من تعليقات متابعيه، فكتب سعد لمجرد: "يا أصدقاء هذه المرة ، تفضلوا بكتابة بعض الاقتباسات لي على تعليقاتي ، وسأقرأ وأختار المفضل لدي لهذه الصورة"، كما نشر سعد لمجرد صورة مركبة له وهو يرتدي ملابس شامية وعلق عليها قائلا: "الزي العربي باب الحارة استايل".

"عدى الكلام" آخر أغاني سعد الجديدة

سعد لمجرد قد احتفل خلال الفترة الماضية بنجاح أغنية "عدى الكلام" التي استطاعت أن تصل إلى أكثر من 108 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي، وقد طرح الفنان المغربي العديد من الفيديوهات الخاصة بتصوير كواليس فيديو كليب الأغنية عبر قناته على "يوتيوب" وحققت الفيديوهات مئات الآلاف من المشاهدات، ولم يكشف سعد لمجرد خلال هذه الفترة عن أي من الاعمال الجديدة التي يستعد لطرحها قريبا.