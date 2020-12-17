أول ظهور لـ دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب .. نحافة ظاهرة وقصة شعر جديدة

دينا الشربيني يبدو أنها بدأت في تجاوز أزمتها مع الفنان عمرو دياب، التي انتشرت تفاصيلها مؤخرًا؛ والتحضير لمسلسلها الجديد الذي ستنافس به في شهر رمضان المقبل لعام 2021.

هل تجاوزت دينا الشربيني أزماتها الأخيرة؟

دينا الشربيني استقرت على فريق عمل مسلسلها الجديد وهم الكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج خالد مرعي، ومن المقرر أن تقدم مسلسل بعنوان "قصر النيل"، ونشر مؤلف العمل عبر حسابه على فيسبوك، أول صورة تجمعه بباقي الفريق استعدادًا للتحضير للمسلسل الجديد.

وعلق محمد سليمان عبد المالك على الصورة التي جمعته بالفنانة دينا الشربيني والمخرج خالد مرعي، وقال: "قصر النيل، رمضان 2021 بإذن الله، دينا الشربيني، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج خالد مرعي، يا رب خير"، إلا أنه عاد وحذف التدوينة بعد دقائق من نشرها، وهو ما دفع البعض للتساؤل عن سبب الحذف، فيما فسر آخرون الأمر بأنه تم حذف الصورة بناء على رغبة دينا.

أول ظهور لـ دينا الشربيني بعد قصة خلافها مع عمرو دياب

ويعتبر ذلك أول ظهور للفنانة دينا الشربيني عقب انتشار تفاصيل أزمتها مع الفنان عمرو دياب، وعدم تعليقها طوال الفترة الماضية على الأمر، سواء في لقاءات إعلامية أو حتى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدا على الفنانة الشابة النحافة بشكل واضح، كما حرصت على تغيير قصة شعرها وجعله أقصر مما كان عليه في السابق.

كما تجاهلت دينا الشربيني أيضًا الترويج لأحدث أعمالها الفنية وهو فيلم "ثانية واحدة" الذي يشاركها في بطولته الفنان مصطفى خاطر، والذي طُرح البوستر الدعائي الخاص به قبل أيام.

تفاصيل خلاف دينا الشربيني وعمرو دياب

وعلى عكس ما كانت تفعل مع كل عمل جديد للهضبة، تجاهلت أيضًا الفنانة الشابة الترويج هذه المرة لألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ"، كما غابت للمرة الثالثة عن أحدث حفلاته التي أقيمت بقصر عابدين بالعاصمة المصرية القاهرة.

الجدير بالذكر أن خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني قد انتشر خلال الأسابيع الماضية بشكل كبير وبات حديث الجمهور وذلك بعدما تردد أن خلاف الثنائي بسبب عدم "توثيق زواج عمرو دياب ودينا الشربيني"، لكن كل منهما لم يعلق حتى الآن سواء بالتأكيد أو النفي على ما يتم تداوله حول علاقتهما، وهذا ما أثار الجدل أيضًا، خاصة وأن الأزمة محل اهتمام جمهورهما، وما جعل الأمر يزداد صعوبة هو عدم ظهور الفنانة المصرية مع عمرو دياب في حفلاته الأخيرة كما كانت تفعل في الماضي مما جعل البعض يرى أن الأزمة بين الثنائي في هذه المرة أكثر تعقيدا من أي أزمة أخرى.

