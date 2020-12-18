محمد رجب ينتهي من تصوير ضربة معلم الأسبوع المقبل

علم دوت الخليج، أن الفنان محمد رجب من المنتظر أن ينتهي من تصوير أخر مشاهد مسلسله الجديد «ضربة معلم» خلال أواخر الأسبوع المقبل.

ويواصل محمد رجب تصوير مسلسل «ضربة معلم» على قدم وساق خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لتسليم باقي حلقات المسلسل المتبقية، الذي يُعرض حاليًا عبر عبر قناة CBC الفضائية.

ويستكمل محمد رجب، تصوير مشاهد مسلسل «ضربة معلم» خلال الفترة الحالية، في عدة أماكن متفرقة في القاهرة، على أن ينتهي من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل في أخر شهر ديسمبر الجاري.