الإعلان التشويقي لأغنية الهضبة الجديدة تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، برومو أغنيته الجديدة "محسود".

وتعد أول أغنيات ألبومه الذي يحمل نفس الإسم وسوف يطرح خلال الفترة القادمة عبر خدمة الكول تون.

واقتربت الأغنية من تحقيق مليون مشاهدة، حيث حققت حتى الان اكثر من 750 ألف مشاهدة.

الأغنية من كلمات من كلمات تركي آل الشيخ، ومن ألحان خالد عز، واحتلت موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وشهدت شوارع القاهرة طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد ويحمل اسم "يا أنا يا لأ"، وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.

وأحيا الهضبة يوم الجمعة الماضية حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك وسط حضور لفيف من نجوم الاعلام والفن والمجتمع، وغنى خلال الحفل لأول مرة مقطعًا من أغنية "محسود" والتي كتب كلماتها تركي آل الشيخ، وألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي.