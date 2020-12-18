بالأسود.. إلهام شاهين تتألق فى أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة إلهام شاهين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، عدة صور لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة أنيقة حيث اعتمدت على فستان أسود جذاب ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها".

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا ، ومن إخراج أمير رمسيس .

وتدور أحداثه في خريف عام 2013 حين تخرج فاتن إلى الدنيا بعد 20 عاما في السجن لتجد ابنتها ليلى غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها وليس في ذهنها غير أن والدتها قتلت والدها في مقابل رفض تام من الأم للافصاح عن سبب الجريمة .