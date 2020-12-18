نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من أحمد أمين على منتقدي تجسيده شخصية "رفعت إسماعيل" في "ما وراء الطبيعة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان أحمد أمين، عن دهشته الشديدة إزاء منتقدي تجسيده شخصية "رفعت إسماعيل" في مسلسل"ما وراء الطبيعة". واكتفي بالرد على المنتقدين قائلًا: " خلال لقائه فى برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على CBC: "ممكن تلاقي في رواية جملة زي نظر له نظرة مفتته كذرات التراب.. طب همثل الذرات إزاي!؟".

يذكر أن مسلسل ما وراء الطبيعة، من إخراج عمرو سلامة ومن تأليف أحمد خالد توفيق، وبطولة أحمد أمين، رزان جمال، سماء إبراهيم، وآية سماحة، وتدور قصة مسلسل ما وراء الطبيعة حول شخصية طبيب متقاعد اسمه رفعت إسماعيل، يعيش وسط عالم مليء بالقصص الخارقة للطبيعة والأحداث الغامضة التي خاضها بنفسه أو سردت له

ويعرض مسلسل "ما وراء الطبيعة" مترجمًا إلى أكثر من 32 لغة فى 190 دولة حول العالم، وتم توفير الدبلجة إلى أكثر من 9 لغات من بينها اللغة الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، التركية والألمانية وغيرها، وهو أول مسلسل أصلى مصرى متوفر بالوصف الصوتى باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصى باللغة العربية لضعاف السمع.