عمر كمال يحذر حمو بيكا من الاستمرار في الإساءة له

القاهرة - محمد ابراهيم - رد مطرب المهرجانات عمر كمال، على الهجوم اللاذع الذي شنه ضده زميله حمو بيكا، قائلًا: أنا قبل لما أعرف حمو بيكا كنت عامل أغنية "الغربة" و"أبويا" وهو ما علمنيش ولا عرفني إزاي أغني".

وحذر من جانبه خلال بيكا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، من الاستمرار في الإساءة له، قائلًًا: "لازم تاخد بالك من اللغة اللي بيتكلم بيها معايا".

كان مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا، هاجم زميله عمر كمال، عبر صفحته على فيسبوك.

ونشر بيكا، صورة لعمر كمال، معلقًا عليها: "ياريت محدش يكلمنى فى شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه، والاثبات بعد الصورة دى هنزل فيديو".

وعبر عن دهشته قائلًا: "هو عامل بيحبنى وهو بيكرهنى.. مع السلامة يا صحاب مزيفة".