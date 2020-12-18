الإسرائيلية جال جادوت تحتفل بوضع أفيش فيلمها على برج خليفة

وما لا يعرفه الكثيرون عن جال جادوت انها خدمت في الجيش الإسرائيلي بناء على طلبها لعامين وتدعم الكيان الصهيوني بشكل كبير، ولدت جال جادوت في إسرائيل لاب مهندس وأم مدرسة.
اعترفت جال جادوت أنها ترعرعت في " بيئة أسرية يهودية إسرائيلية محافظة جدًا "، ولديها "إحساس قوي بهويتها اليهودية والإسرائيلية".
درست الحقوق لكنها لم تكمل دراستها بسبب مشاركتها في المسلسل الإسرائيلي “Bubot، وكان حصولها على لقب ملكة جمال إسرائيل بوابة دخولها لعالم الشهرة.
تزوجت جال جادوت في 2008 ولديها طفلة وحيدة تدعى Alma، بدأت مشوارها في هوليوود بعدما شاركت في أحد أجزاء سلسلة الأفلام الشهيرة Fast & Furious.
شاركت في بطولة فيلم “Knight & Day مع النجم العالمي توم كروز وكاميرون دياز.
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