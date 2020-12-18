حصاد 2020 : نجوم خطفوا أنظار الجمهور بأدائهم الاستثنائي هذا العام

عام 2020 شهد مجموعة من الأحداث والفعاليات الفنية التي خطفت اهتمام الجمهور، إضافة إلى سطوع نجم عدد من الفنانين بأعمالهم التي قدموها هذا العام، وفيما يلي مجموعة من أبرز النجوم الذين تألقوا وأشاد الجمهور بأدائهم هذا العام

نيللي كريم

الفنانة نيللي كريم كانت من أوائل النجمات اللاتي خطفت الأنظار بدورها في مسلسل "بـ100 وش" الذي عرض في شهر رمضان، حيث نجحت نيللي بدور "سكر" وخروجها من عباءة الأدوار التراجيدية، أن تتصدر اهتمام الجميع بأدائها في العمل، إضافة إلى خفة ظلها التي اعتبرها الجمهور أحد أبرز اكتشافات عام 2020.

أحمد زاهر

الفنان أحمد زاهر نجح أيضًا في حصد إشادات الجمهور بدور فتحي في مسلسل "البرنس" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، واعتبره الجمهور أنه تفوق على زملائه بالعمل، وقدم أداءً مميزًا، تصدر الترند به في الشهر الكريم.

أحمد أمين

أحمد أمين كان من أكبر المفاجآت التي حدثت هذا العام بمسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي عرض على منصة نتفلكس، واعتبره الجمهور أعاد اكتشاف نفسه كممثل، بعد مجموعة من الأدوار الكوميدية التي قدمها على مدار السنوات الماضية، خاصة بتقديمه واحدة من أبرز الشخصيات التي تعلق بها جمهوره، وهي شخصية الدكتور رفعت إسماعيل بطل سلسلة روايات ما وراء الطبيعة التي كتبها الراحل أحمد خالد توفيق.

روجينا

كانت الفنانة المصرية من أكثر النجمات التي خطفت أنظار الجمهور بأداء شخصية فدوى في مسلسل "البرنس"، مع الفنان محمد رمضان، واشتهرت بلزمة "يا عمري" التي اعتبرها الجمهور أحد أشهر الجُمل التي انتشرت في مسلسلات رمضان.

آسر ياسين

آسر ياسين افتتح قائمة أعماله في عام 2020 بأداء واحد من أصعب الأدوار المركبة على مدار مشواره، وهو دور "عماد" في مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، حيث أشاد الجمهور والناد بأدائه وقدرته على تقمص الشخصية ذات الأبعاد النفسية الصعبة.

جميلة عوض

رغم أنها لم تقدم عملًا طويلًا مثلما اعتادت في مشوارها الفني القصير حتى الآن، إلا أن جميلة عوض خطفت أنظار الجميع بسبب أدائها في قصة "لازم أعيش" بمسلسل "إلا أنا"، حيث جسدت دور فتاة مريضة بمرض البهاق وتعاني من نظرة المجتمع.

شيري عادل

الفنانة شيري عادل أيضًا تألقت بدورها في نفس المسلسل "لازم أعيش" وقيامها ببطولة حكاية "أمر شخصي"، وأبدى الجمهور إعجابه بها، خاصة أيضًا أن الدور كان بمثابة عودة لها بعد غياب، ونالت شيري عدة جوائز أيضًا بسبب دورها.

أمينة خليل

أمينة خليل قدمت أكثر من عمل فني هذا العام، من بينها أفلام صاحب المقام وتوأم روحي، إلا أنها خطفت أنظار محبيها بدورها في مسلسل "ليه لأ" الذي عرض عبر منصة شاهد قبل أشهر، خاصة وأنها قدمت شخصية جريئة، طباعها غير مألوفة لدى بعض من الجمهور.