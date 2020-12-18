فيديو طريف .. أحمد أمين يكشف كواليس "ما وراء الطبيعة" : "تعلمت الغوص ووزني زاد بعده 14 كيلو"

أحمد أمين الفنان المصري حل ضيفًا على برنامج "معكم" الذي يعرض عبر شاشة CBC، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، كما حلت أيضًا كل من الطفلة ريم عبد القادر وآية سماحة، ضيوفًا على البرنامج، ليتحدث كل منهم عن كواليس دوره في المسلسل الشهير "ما وراء الطبيعة" الذي عرض مؤخرًا عبر منصة نتفلكس

أحمد أمين يعلن زيادة وزنه 14 كيلو جرام بعد "ما وراء الطبيعة"

أحمد أمين تحدث عن كواليس المسلسل في البداية وأكد أن مخرج العمل عمرو سلامة طلب منه قبل التصوير أن يخسر من وزنه كثيرًا، لدرجة أنه وصل إلى وزن 80 كيلوجرام فقط، وأوضح أحمد أمين أنه بعدما انتهى من التصوير، عاد لممارسة حياته الطبيعية وعاد لتناول كل ما يريده مجددًا، وهو ما جعل وزنه يزداد 14 كيلوجرام دفعة واحدة.

أحمد أمين يسخر من عمرو سلامة

في السياق نفسه سخر أحمد أمين من صديقه المخرج عمرو سلامة، والتدوينة الشهيرة التي كان يروج من خلالها للمسلسل قبل عرضه، ومطالبته للجمهور بمشاهدة العمل بأسلوب معين، وكشف أمين أن المخرج المصري كان هدفه نبيلًا من هذه التدوينة حتى لا يضيع مجهود العاملين بالمسلسل، كما أنه كان على وشك إعادة نشر التدوينة لكنه عندما وجد حالة السخرية الشديدة التي تعرض لها عمرو، فقرر عدم نشر التدوينة مجددًا.

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وأكد أحمد أمين بطل "ما وراء الطبيعة" أنه لم يكن يعلم أي شيء عن السباحة، لكنه حصل على دروس بالسباحة والغوص، بسبب بعض المشاهد التي تطلبت ذلك، وخاصة في حلقة "النداهة"، كما أوضح أنه تعلم طريقة كتابة الخط العربي بسبب مشاهد أيضًا ظهر فيها وهو يكتب خطاب داخل العمل.

وعن التغيرات التي من الممكن أن تكون قد طرأت عليه بعد الشهرة الكبيرة التي حققها بعد العمل، وأكد أنه يحرص على الحفاظ على ثوابت معينة وعلاقات إنسانية وتصرفات، حتى لا تتأثر نفسيته أو يحدث فيها أي تغيير.

كذلك كشف أنه كان يتوقع أن يشيد به الجمهور وبالعمل لثقته في أنه قدم عملا جيدا إلا أنه لم يكن يتوقع رد الفعل الكبير الذي حققه المسلسل بمجرد عرضه، متمنيا أن يقدم جزء ثان للعمل، على الرغم من عدم استقرار فريق المسلسل على هذا القرار بعد.

الجدير بالذكر أن مسلسل "ما وراء الطبيعة" من بطولة أحمد أمين وعارضة الأزياء اللبنانية رزان الجمال وآية سماحة وسما إبراهيم وآدم وهدان ومن إخراج المخرج عمرو سلامة، ومأخوذ عن سلسلة الروايات التي تحمل نفس العنوان للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.