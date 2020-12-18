انتقدت استغاثتها بأحلام وترفض "التشهير" بحلا الترك .. أروى تجدد هجومها على منى السابر

حلا الترك وأزمتها مع والدتها منى السابر مازالت محل اهتمام الجمهور وعدد من النجوم أيضًا، خاصة بعد إعلان كل منهما عن رد فعلها من تطورات الأزمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أروى تواصل الدفاع عن حلا الترك

أروى الفنانة اليمنية، واصلت عتابها أيضًا لمنى السابر والدة حلا الترك وقالت في لقاء عبر برنامج "ET بالعربي" إن حلا مجرد طفلة صغيرة وأنها حرصت على الدفاع عنها لأنها وجدت أن أحدًا لم يتحدث عن الأمر ويدافع عنها، لافتة إلى أنها كانت ترغب ألا تتدخل في تلك القصة.

وأوضحت أروى أنها ليست ضد منى السابر بشكل شخصي، لكنها أزمتها الأساسية أن حلا مجرد طفلة، وأن رد والدتها لا يجب أن يكون لابنتها، بل لمن هم وراء تلك الأزمة من الأساس، مشيرة إلى أنه ليس من المنطقي أن تقرر حلا الترك أن تذهب بمفردها لمحاميها وتطلب منه إقامة دعوى قضائية ضد والدتها من أجل حبسها.

أروى تستنكر مطالبة منى السابر لأحلام بالتدخل علنًا

وأكدت أروى أنها لو وضعت في موقف جمعها بحلا الترك ووالدتها، وقامت حلا بمعاملة والدتها بطريقة سيئة، فمن الممكن أن تعاقبها أروى وتضربها بحكم أنها مثل ابنتها، كما كشفت أروى عن أبرز ما استفزها في أزمة منى السابر وابنتها، وهو مطالبة منى الفنانة الإماراتية أحلام، بالتدخل لحل الأزمة، مشيرة إلى أن السابر كانت تستطيع الوصول لأحلام عن طريق مديري أعمالها، دون أن تطلب منها ذلك عبر السوشيال ميديا.

أروى ترفض ضغط منى السابر على ابنتها من أجل المال؟!

وأضافت أروى: "أنا مش مع إن منى تكون مظلومة، أنا مشكلتي الأساسية إن حلا بنت وطفلة"، وتابعت: "أنا كأم لو احتجت فلوس من بنتي مش هشهر بيها، وأفضل أنا شخصيًا اشتغل شغالة أو أي شغل يدخل لي مصدر رزق، ولا أطلب من بنتي شيء أو أخذ منها حاجة بدون رضاها"، لتلمح بذلك أن أزمة منى السابر مادية فقط، ولا يجب أن تأخذ أي شيء من ابنتها بدون رضاها.

وكانت حلا الترك قد خرجت عن صمتها أخيراً في قضيتها الشهيرة ضد والدتها منى السابر، ونشرت رسالة مؤثرة عبر حسابها بانستقرام، طلبت بها من الجمهور عدم الحكم عليها وظلمها، وكذلك علقت على تفاعل الفنانين مع القضية والهجوم عليها، وقالت في رسالتها التي عنونتها بـ"كلام من القلب وشكرا.. اليوم أنا حابة أوصل لجمهوري رسالة بعد صمت طويل، وفترة عدت سمعت فيها من التجريح والكلام القاسي الكتير.. الأغلب ظلمني وشتمني سواء من الناس وبعض الفنانين للأسف".

وتطرقت حلا الترك إلى الحديث عن قضية والدتها منى السابر وقالت:" كل اللي اقدر أقوله انكم ظلمتوني وأنا ما رفعت قضية على أمي، ولا تسببت باللي قاعد يصير، وفي كل لقاء أطلع أقول مهما أمي سوت فيني تظل أمي احبها واتمنى لها الخير، بس هل أمي فكرت شنو ممكن يصيدني بعد الفيديوهات اللي طلعت فيها، الموضوع عند القضاء البحريني، والموضوع أكبر من حلا، وفي يوم راح يبن لكم كل شيء ولكن ما اقدر اتكلم او اصرح بشي حاليا للأسف".