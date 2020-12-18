ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها رغم مرور أقل من عام

ظهرت الفنانة ياسمين صبري في العاصمة البريطانية لندن اثناء الاحتفال بعيد زواجها من رجل الاعمال احمد أبوهشيمة رغم مرور فقط ثماني اشهر على زواجهما.

ونشرت ياسمين صبري عبر خاصية ستوري بموقع انستجرام وهي تكشف عن قائمة مأكولات مكتوب عليها اسمائهما.

ووقع الاختيار على الممثلة ياسمين صبري للسنة الثالثة، لتصبح ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم، وفقًا لما نشره الحساب الرسمي لمسابقة «تي سي كاندلر» «tccandler»، عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

يذكر أن ياسمين صبري هي الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة هذا العام ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم، والتي ضمت العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود ونجوم الرياضة، وملكات جمال عدد من الدول حول العالم.



يذكر أن ياسمين صبري كانت الفنانة العربية الوحيدة أيضًا ضمن قائمة أفضل 100 وجه في العالم عام 2017، وعادت لتكرر الأمر عام 2018، قبل أن تدخل مجددًا ضمن نفس القائمة هذا العام.