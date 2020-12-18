في عيد ميلاد بيلي ايليش.. أسباب جعلتها تريند في ٢٠٢٠

تصدرت المغنية العالمية بيلي إيليش التي يصادف اليوم عيد ميلادها مؤشرات البحث بـ "جوجل" بعد إعلانها عن تحضيرها لـ 16 أغنية جديدة من تأليفها خلال مقابلة تليفزيونية، مشيرة إلى أنها تتعاون مع شقيقها فينيس بعد طرحها عددا من الأغاني السينجل.



صلة قرابة بين بيلي إيليش وخالد عليش:



صدر المذيع خالد عليش، بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أوضح من خلاله صلة قرابته بـ مطربة البوب الأمريكية بيلي إيليش، مؤكدًا أنها أخته في الرضاعة، وابنة عمه أيضًا.

وكتب خالد عليش، في بيانه: «بخصوص ما تم تداوله من فترة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الحفاظ على أقصى درجات ضبط النفس حتى لا أخوض في أسرار تخص أهل بيتي، حيث إن حياتي الشخصية حق أصيل لي، ولا يحق لأحد التدخل فيها وإبداء رأيه سلبا او إيجابا، إلا أنه نفد صبري، خصوصا أن كل اللي بيتكلم مش عارف ولا فاهم حاجة بس بيزيط وخلاص!!».