وعلق احمد خالد قائلا " من تكريم مهرجان نجم العرب عن أعمال ٢٠٢٠، شكرًا جزيلًا للجمهور العربي علي التصويت و شكرًا للمهرجان و القائمين عليه علي التكريم و المسئولية ".
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وشارك في بطولته الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد خالد صالح يشارك جمهوره بصور وفيديوهات له أثناء تكريمه بمهرجان نجم العرب ... شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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