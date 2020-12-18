نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعنيف توم كروز لهم.. انسحاب مجموعة من العاملين بفيلم "مهمة مستحيلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداولات اخبار من داخل موقع تصوير فيلم مهمة مستحيلة للنجم توم كروز، عن تشديده للاجراءات الاحترازية، التي يفرضها على العاملين بالفيلم، للحماية من كورونا.



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الأمر تطور، حتى وصل لدرجة تعنيف كروز لبعض فريق العمل، وتهديدهم بالفصل من عملهم بالفيلم اذا ما رآهم يهملون في الاجراءات الوقاية مرة أخرى.



ونتيجة لذلك تقدم هذه المجموعة من العاملين بالفيلم باستقالتهم من العمل به رسميا.

