إيمي طلعت زكريا تحيي ذكرى وفاة والداها بهذه الكلمات

القاهرة - محمد ابراهيم - أحييت الفنانة إيمي طلعت زكريا ذكرى ميلاد والداها الراحل الذي تحل اليوم الجمعة الثامن عشر من ديسمبر.

ونشر إيمي صورة لوالداها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلقت على الصورة وكتبت : ربنا يرحمك يا حبيبي.

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وتباينت الكثير من التعليقات داعيين له بالرحمة والمغفرة ، وعلق أحد المتابعين قائلاً:"عيد ميلاد الفنان في الجنة إن شاء الله يا إيمي، حبك لوالدك بالطريقة القوية دي بيخلي الواحد يعرف العلاقة القوية بينكم .. الفنان طلعت ذكريا كان ذكي وأب متفاهم جداً ده اللي حسيته منك.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي طلعت زكريا الدرامية مشاركتها في مسلسل "بت القبايل"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسني صالح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شاذلي فرح، محمد البجلاتي، بطولة عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا، محمد رياض.