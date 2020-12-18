هكذا هنأت دنيا ماهر نيللي كريم بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة دنيا ماهر على تهنئة صديقتها الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها.

ونشرت دنيا صورة جمعتهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجهت لها رسالة ملئية بالحب وكتبت : كل سنة والقمر منور.. كل سنة وأنتي طيبة وبهير وسعادة يا نيللي ويتممها عليكي بالرضا والستر والصحة.

تُشارك الفنانة دنيا ماهر في مسلسل "أبلة فاهيتا"، وتُجسد خلال الأحداث دور بائعة ورد، ويحدث العديد من المواقف بينها وبين ابلة فاهيتا والفنان باسم سمرة.

مسلسل "أبلة فاهيتا" بطولة باسم سمرة ، منى ممدوح، دنيا ماهر، أسامة عبد الله، ومن إخراج خالد مرعي ومن تأليف أبلة فاهيتا بالمشاركة مع محمد الجمل، جورج عزمي، دينا ماهر، سارة مراد، محمود عزت.