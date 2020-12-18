بعد أنباء احتجازه بالمستشفى.. تفاصيل حالة محمد منير الصحية

كشفت تقارير إعلامية، عن تعرض الفنان محمد منير، لوعكة صحية كبيرة أدت إلى نقله لأحد المستشفيات داخل القاهرة، لإجراء الفحوصات الطبية داخل قسم المخ والأعصاب، ومعرفة احتياجه لعملية جراحية أخرى أم لا.

وفي المقابل، لم يرد أي مصدر رسمي من عائلة الكينج محمد منير، لكشف تطورات وتفاصيل حالته الصحية، وحقيقة تدهور الحالة مرة أخرى، واحتجازه في أحد المستشفيات.

وكان محمد منير، أجرى في شهر مايو الماضي، جراحة دقيقة في العظام وكللت بالنجاح التام تحت رعاية اللواء طبيب مصطفي أبو حطب مدير المركز الطبي العالمي وقام بإجراء الجراحة الدقيقة اللواء الجراح العالمي رؤوف العباسي وأشرف على فريق التخدير اللواء طبيب هاني نجيب.