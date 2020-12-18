بعد طرح تحدى "محسود" .. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ عمرو دياب

مازح تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، الفنان عمرو دياب بعد اطلاقه تحدي لغناء أغنيته الجديده "محسود "

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر موجها كلامه لعمرو دياب "‏‎ لسه محدش غنها احلى من صوتي أنا يانجم ... يبقى اناكسبت الرهان".

وشارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي اطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسميه ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من إغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم .

وفور اطلاق هذه الدعوة شارك الشاعر تامر حسين وعددًا من النجوم في تحدي لغناء مقطع من الأغنية وتحمس رامي صبري للمشاركة في التحدي حيث نشر عبر صفحته الرسمية مقطعًا من الأغنية بصوته .

وتصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.

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أغنية "محسود" من كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

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والجدير بالذكر أن أغنية "محسود" ثاني أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة عبر أحد تطبيقات شركات المحمول