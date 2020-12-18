اديني فرصه تانية.. عمرو دياب يمازح تركي آل الشيخ بسبب محسود

وحرص عمرو دياب، على الرد على تغريدة تركي آل الشيخ، بمزاح معه قائلًا: «طيب معلش ادينا فرصه تانيه وهنحاول تاني»، ليتفاعل معه الجمهور والمتابعين.
وشارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي اطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسمية ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من إغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم .
وفور اطلاق هذه الدعوة شارك الشاعر تامر حسين وعددًا من النجوم في تحدي غناء مقطع من الأغنية وتحمس رامي صبري للمشاركة في التحدي حيث نشر عبر صفحته الرسمية مقطعًا من الأغنية بصوته .
وتصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.
أغنية "محسود" من كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.
والجدير بالذكر أن أغنية "محسود" ثاني أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" المتوقع طرحه خلال الفترة القادمة عبر أحد تطبيقات شركات المحمول
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