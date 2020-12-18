نسرين طافش تحتفل بجائزة أفضل ممثلة عربية من مهرجان الحياة

احتفلت الفنانة نسرين طافش بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عربية من مهرجان الحياة بعد دورها في مسلسل " الوجه الاخر"

ونشرت نسرين طافش صورة لها مع الجائزة داخل منزلها وعلقت قائلة "شكرا مهرجان الحياة على جائزة افضل ممثلة عربية عن مسلسل الوجه الآخر .. تعذر حضوري للمهرجان لاستلام الجائزة بسبب السفر و لكن تقديركم يبقى في القلب .. شكرا دكتورة صافي يونس و سمير عوض

صباح النجاح و الحب".

يذكر أن نسرين طافش شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم" نادى الرجال السرى"،مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد..