بعد غد.. التراث تتغنى بمختارات من عيون الطرب في معهد الموسيقى العربية

تحيي فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلا غنائيا، بقيادة المايسترو محمد الموجى فى الثامنة مساء بعد غد "الأحد" على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من عيون الطرب العربى منها:"موسيقى مش عارف لأحمد فؤاد حسن ، موشحين ( لاه تياه ،عجبا لغزال ) لفؤاد عبد المجيد ، قلبى عليك يا خي لمحمد الموجى ، قاعد معاي لمحمد سلطان ، هو الدلال يعنى الخصام لداوود حسنى ، حبيبى لعبته الهجر ، عينى بترف وسكن الليل لمحمد عبد الوهاب ، أنا بستناك و أه لو قابلتك من زمان وموسيقى بعيد عنك لبليغ حمدى ، ولا يا ولا محمود الشريف ، استعراض الزهور لمحمد فوزى ، عشقاك كتير يا ليل لنجاح الغنيمى ، احنا الاتنين لرياض السنباطى"..أداء كل من أنغام مصطفى ، أحمد محسن، حسناء ، أحمد الوزيرى ، ياسر سليمان و حنان عصام وعازف الكمان أحمد سعيد.

جدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، وقدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفنى .