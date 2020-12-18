احتفالاً برأس السنة.. نور التوت يشوق جمهوره لأغنية جديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - روج مطرب المهرجانات نور التوت جمهوره ومتابعيه لعمل غنائي جديد احتفالاً برأس السنة.
والجدير ذكره أن نور التوت طرح مؤخرًا أغنية "الكيف صياد" ، وهى غناء، حمو بيكا، ونور التوت، قدورة، ومن كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "قلب تعب والنوم مجافيه الدنيا خط وانا ماشي عليه قد الدنيا محرم بيه، هنا الرجولة بتقيد براكين، جدعان وبنفكر في الغير اللي يضايقنا راقبته تطير"
ونشر نور التوت صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وشوق متابعيه لكليب جديد وعلق قائلاً:" انتظروا أقوى كليب يوم رأس السنة".
والجدير ذكره أن نور التوت طرح مؤخرًا أغنية "الكيف صياد" ، وهى غناء، حمو بيكا، ونور التوت، قدورة، ومن كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "قلب تعب والنوم مجافيه الدنيا خط وانا ماشي عليه قد الدنيا محرم بيه، هنا الرجولة بتقيد براكين، جدعان وبنفكر في الغير اللي يضايقنا راقبته تطير"