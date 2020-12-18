في عيد ميلاد كريمان.. شاهد آخر ظهور لـ الدلوعة في سن الشيخوخة

تحتفل اليوم الجمعة 18 ديسمبر، الفنانة كريمان بعيد ميلادها الـ84، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1936، وهى إحدى الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي، واشتهرت بأدوار الفتاة الدلوعة.

وقبل عامين، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صورة لـ كريمان، فى سن الشيخوخة، فى أول ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.