بحضور محبى الموسيقى العربية، استضافت ساقية الصاوى حفل موسيقى عربية غنائى للمطربة نيفين رجب مساء الخميس 17 من ديسمبر على مسرح الحكمة بحضور جمهورها ومحبيها.
قدمت نيفين مجموعة منوعة من الأغنيات ما بين القديم والجديد "قديش كان فى ناس، وماله، قال جانى، مشاعر، دارت الأيام، قدك المياس، آه يا لالالى"
شاركت نيفين رجب فى العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية، ومركز الدبلوماسيين الأجانب ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء، كما ساهمت بالمشاركة فى العديد من الحفلات الخيرية، يذكر أن المطربة نيفين رجب نشأت فى أسرة فنية فوالدها المايسترو الدكتور رضا رجب عازف الكمان الشهير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيفين رجب لأول مرة على مسرح ساقية الصاوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.