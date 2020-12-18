في عيد ميلاد نيللي كريم.. تعرف على تفاصيل عن الفنانة ومرضها الذي تغلبت عليه

تحتفل اليوم -الجمعة 18 ديسمبر- الفنانة نيللى كريم بعيد ميلادها الـ46، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1976، وظهرت لأول مرة على الشاشة سنة 1995 كراقصة في المسلسل الشهير "ألف ليلة وليلة" الذي عرض في شهر رمضان.

بعدها بدأت نيللي كريم بلعب أدوار هامة في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وكان أول عمل سينمائي لها فيلم "سحر العيون" من إنتاج (2002)، وشاركها البطولة حلا شيحة و عامر منيب.

ولدت لأب مصري وأم روسية. ذهبت مع والدها وهي في السادسة لتقيم في روسيا نحو عشرة أعوام، حيث أنهت دراستها هناك، ثم عادت وعائلتها إلى مصر عام 1991، حيث اشتركت في دار الأوبرا المصرية، وبدأت مشوارها في فن الباليه كراقصة باليه لتصبح واحدة من أحد أفضل راقصات الباليه في دار الأوبرا المصرية.

تزوجت مرتين، وأنجبت من زوجها الأول ولدين هما كريم ويوسف لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية هاني أبو النجا وانجبت ابنتين هما سيليا وكندة، وفي عام 2015 أعلنت عن انفصالهما.

وقبل عام تعرضت نيللى كريم إلى أزمة صحية خطيرة، وتبين أنه ورم فى الوجه وقامت بإجراء عملية جراحية، وبالفعل نجحت العملية وعادت إلى عملها فى التمثيل.